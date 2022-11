Clima: ministra Esteri tedesca Baerbock, il mondo è già in fiamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo “è già in fiamme” a causa della crisi climatica, a cui non è possibile porre fine e che “si può soltanto arginare”. A tal fine, nel G7 “dobbiamo risolvere insieme i problemi a cui abbiamo contribuito” e che colpiscono più severamente quei Paesi con una minore responsabilità nella “crisi esistenziale del nostro secolo”, in particolare in Africa e America Latina. “Il G7 è con voi, passeremo dalle parole ai fatti”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la conferenza stampa che ha tenuto al termine dell'incontro con i colleghi del G7 a Muenster. L'esponente dei Verdi ha aggiunto che, per far fronte alla crisi del clima, “abbiamo tutti gli strumenti, sappiamo che fare, dobbiamo soltanto agire”. Per la titolare della diplomazia di Berlino, l'aiuto contro la crisi del clima sarà “lungimirante”, ossia volto a contrastare le catastrofi naturali “prima che avvengano”. (Geb)