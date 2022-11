Libano: esercito scopre produzione di stupefacenti in una fattoria nella Bekaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito libanese ha scoperto una produzione di sostanze stupefacenti all’interno di una fattoria situata nel villaggio di Hoch Barda nella regione della Bekaa, nel nord-est del Libano. Lo ha reso noto l’esercito su Twitter. I proprietari dell’azienda non sono stati trovati dalle autorità che hanno sequestrato grandi quantitativi di hashish, macchinari per la produzione di sostanze stupefacenti, equipaggiamento militare e alcune munizioni. Lo scorso 31 ottobre, il ministro dell'Interno libanese uscente, Bassam Mawlawi, ha annunciato il sequestro di 5 milioni e 415 mila pillole di captagon, depositate in un magazzino nella regione di Ghazieh, nel sud del Paese. Il Libano ha recentemente intensificato i suoi sforzi per contrastare le operazioni di contrabbando di stupefacenti, in seguito delle critiche dei Paesi del Golfo per la sua mancanza di cooperazione in questo settore.(Lib)