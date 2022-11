Lavoro: Sabatini (Abi), incontro costruttivo con ministro Calderone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abi ha partecipato oggi ad un primo incontro delle Parti sociali con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. "È stato un incontro costruttivo, utile ad avviare riflessioni sull'importante tema del lavoro, centrale per lo sviluppo del Paese, partendo dalle priorità”, dichiara il direttore generale di Abi, Giovanni Sabatini, che aggiunge: “Tra i temi in agenda anche gli strumenti su cui Abi e le banche sono da tempo al lavoro, insieme ai Sindacati di settore, per migliorare le condizioni dei dipendenti ed è positivo che si vogliano potenziare ed adeguare all'evoluzione delle esigenze di lavoratori e imprese". "Abbiamo anche sottolineato che le banche svolgono una funzione essenziale per il sostegno dell'economia, delle imprese, delle famiglie e dei territori – continua Giovanni Sabatini –. Per tutelare il lavoro attraverso il sostegno alle aziende è fondamentale che vengano al più presto recepite in Italia le recenti decisioni europee sul nuovo framework in tema di aiuti di Stato e vengano adottate le misure necessarie per permettere alle banche di adottare le moratorie sui crediti e dare così più tempo alle famiglie e alle imprese per fronteggiare le straordinarie conseguenze dell'attuale contesto economico". (Rin)