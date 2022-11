Turismo: Nord Macedonia tra le prime dieci destinazioni mondiali in base ad afflusso di valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord è tra le prime dieci destinazioni mondiali in base all'afflusso di valuta estera. Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia per il sostegno e la promozione del turismo macedone, Ljupco Janevski, ripreso dalla stampa locale. "Quest'anno, secondo l'afflusso di valuta estera dal turismo, che finora è del 20 per cento in più rispetto al 2019, siamo tra le prime dieci destinazioni globali secondo l'Organizzazione mondiale del turismo", ha detto Janevski. "Se nel 2021 eravamo quinti al mondo in termini di crescita dei turisti stranieri, nel 2022 abbiamo mostrato un alto potenziale anche in termini di fatturato turistico", ha affermato. "Quest'anno prevediamo 2,6 milioni di pernottamenti mentre con l'iniziativa Open Balkan potremmo contare da ora in poi su 12 milioni di turisti della regione, cosa che aumenta la competitività tra le destinazioni dei Paesi coinvolti", ha sottolineato Janevski. (Seb)