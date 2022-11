Roma: inaugurato il Parco Francesco Babusci, completata riqualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi con il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti hanno inaugurato il nuovo Parco Francesco Babusci situato in Via Cassiani nel quartiere di Colli Aniene, dopo gli interventi di completa ristrutturazione appena ultimati. Il progetto di riqualificazione è stato finanziato con 150.000 euro attraverso il Bilancio partecipativo di Roma capitale ma i lavori erano rimasti fermi dal 2020. Gli interventi, realizzati dal Municipio IV con il supporto del Dipartimento Ambiente, hanno portato alla realizzazione di un playground multifunzionale per il basket e il calcio a 5 con il rifacimento della recinzione, di un'area ludica con due nuove altalene, giochi a molla e scivoli, alla riqualificazione delle aree verdi, delle siepi e la potatura delle alberature. Sono state, inoltre sostituiti le panchine e gli arredi e realizzato un nuovo impianto di illuminazione a led con pannelli fotovoltaici. (segue) (Com)