Roma: inaugurato il Parco Francesco Babusci, completata riqualificazione (2)

- "Abbiamo sbloccato un progetto di riqualificazione molto atteso dai residenti e, grazie all'impegno del Municipio IV, per il quale ringrazio il presidente Umberti, da oggi il quartiere può usufruire di un parco accogliente, ben attrezzato e sicuro - dichiara l'assessora Alfonsi -. E' un ulteriore risultato del lavoro di collaborazione con le amministrazioni Municipali e il nuovo Parco Babusci si aggiunge alle 46 aree ludiche e alle oltre 10 aree fitness già realizzate dal Dipartimento Ambiente dal novembre 2021 in tutta la città. L'esperienza del lockdown dovuto alla pandemia ha fortemente aumentato la domanda di spazi aperti, di aree verdi e parchi curati e il lavoro che stiamo portando avanti vuole dare risposte concrete", conclude l'assessore. "Nel momento in cui ci siamo insediati la gara del Parco Babusci era andata a vuoto, abbiamo riprogettato i lotti e aggiudicato l'appalto a dicembre 2021, da quel momento sono ripartite le procedure", aggiunge il presidente Umberti. (Com)