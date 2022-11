Ucraina: Blinken, Putin sembra voler congelare il Paese nella sottomissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, sembra aver deciso di voler “congelare nella sottomissione” l'Ucraina, poiché non riesce a sconfiggerla in guerra. È quanto dichiarato dal segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, durante la conferenza stampa che sta tenendo al termine dell'incontro dei ministri degli Esteri del G7 a Muenster. Il titolare della diplomazia di Washington ha commentato in questo modo gli attacchi russi contro l'infrastruttura per l'energia dell'Ucraina, distrutta per il 40 per cento alle porte dell'inverno. Per Blinken, questo è “l'ultimo crimine di Putin” in Ucraina, dove le temperature invernali arrivano a -20 gradi. Per il titolare del Cremlino, ha infine dichiarato il segretario di Stato degli Usa, “non erano abbastanza” le fosse comuni, le deportazioni e le minacce nucleari nella guerra contro l'Ucraina. (Geb)