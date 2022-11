Brasile: deputata Partito liberale negli Stati Uniti dopo sequestro profili social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata brasiliana Carla Zambelli del Partito liberale (lo stesso del presidente uscente Jair Bolsonaro) ha annunciato di essersi recata negli Stati Uniti per incontrare le autorità statunitensi con cui "studiare modi per garantire e ripristinare la libertà di espressione" nel suo Paese, dove sostiene sia in corso una campagna di "contenimento, repressione e attacco alla libertà". La decisione arriva a poche ore dal sequestro ad opera dell'autorità giudiziaria di tutti i profili sulle reti sociali della parlamentare, dove Zambelli conta oltre 9.520.000 follower. Carla Zambelli è stata protagonista di un episodio di tensione nel centro di San Paolo lo scorso 29 ottobre, il giorno prima del ballottaggio presidenziale. Con una pistola in pugno, come testimoniano numerosi video comparsi in rete, Zambelli ha inseguito un uomo in una strada del quartiere Jardins, uno dei più rinomati della città. (segue) (Brb)