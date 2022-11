Brasile: deputata Partito liberale negli Stati Uniti dopo sequestro profili social (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialismo e libertà (Psol) ha presentato martedì 1 novembre una richiesta di impeachment contro la deputata presso il Consiglio etico della Camera per violazione del decoro relativamente all'episodio dell'inseguimento a mano armata. La denuncia è firmata dal presidente del Psol, Juliano Medeiros, secondo il quale "Carla Zambelli è una criminale per aver portato un'arma nel momento sbagliato, per aver minacciato e aggredito un uomo di colore per motivi politici, per aver mentito per giustificare le violenze commesse. Non è in condizione di continuare la sua legislatura. Dopo questo episodio, deve essere dichiarata non idonea e deve rispondere adeguatamente per le sue azioni", ha detto Medeiros. (Brb)