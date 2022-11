Piemonte: assessore Casa, nessuno resterà al freddo, 12 milioni di euro per fondo sociale morosi incolpevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferma intenzione della sottoscritta e di tutta la giunta regionale è di fare ogni cosa è nelle nostre possibilità perché il diritto al riscaldamento venga garantito a tutti gli inquilini Atc. Per questo la Regione, oltre a confermare lo stanziamento di 7 milioni di euro dello scorso anno, provenienti dal fondo sociale regionale, compirà un ulteriore sforzo aggiungendone altri 5. Lo ha annunciato l'assessora alla Casa della Regione Piemonte Chiara Caucino. “Siamo consapevoli della gravità della situazione che stiamo vivendo tutti - ha proseguito Caucino - tanto che stiamo lavorando per individuare in tempi rapidi una soluzione per ampliare ulteriormente la base dei beneficiari”, ha concluso. (Rpi)