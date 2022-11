San Siro: Sgarbi, Meazza non si tocca, è vincolato dalla sua data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Meazza non si tocca, proprio partendo dalla questione che le leggi si rispettano". Lo afferma Vittorio Sgarbi, che sull'abbattimento del vecchio impianto a San Siro in vista della messa in atto del progetto per il nuovo stadio ha pochi dubbi: non si può fare. "La distruzione dell'allestimento della Pietà Rondanini - dichiara - è un errore perché la Sovrintendenza ha voluto compiacere il Comune". "Come il Marchiondi - prosegue - è in cattive condizioni, ma non lo si butta giù così non si butta giù un'architettura come il Meazza, del 1926. Sarebbe come buttare giù l'Eur a Roma, e Milano è molto più importante di Roma per il 900. Quindi lo stadio Meazza è vincolato dal codice dei beni culturali perché ha più di 70 anni". "In questo caso - sottolinea Sgarbi - la Sovrintendenza non darà nessun via libera perché il Meazza, anche se non ha il vincolo, è vincolato dalla sua data. Sulla pietà Rondinini sono arrivato tardi perché la Sovrintendenza si era piegata alla volontà del Comune. La Sovrintendenza nel caso della pietà ha autorizzato e ha sbagliato, Sala dice che la terrà lì ma io farò di tutto per fargliela spostare. L'unico modo per buttare giù il Meazza è che la Sovrintendenza dica che non è importante ma questo non lo dirà mai perché la gente indica che un edificio di più di 70 anni non si può buttare giù". "La Sovrintendenza dovrebbe dire buttatelo giù, ma questa autorizzazione non la darà mai. Farò una prescrizione precisa per rispettare il codice. Se occorre faccio fare un vincolo diretto, in ogni caso il vincolo c'è già", conclude Sgarbi. (Rem)