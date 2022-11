San Siro: De Corato, bene che Sgarbi si opponga a eventuale abbattimento stadio Meazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi complimento con le parole del neo sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, per le sue dichiarazioni a favore dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano che dice sarebbe 'come buttare giù l'Eur a Roma'. Non avevo dubbi che una persona di alta cultura e spessore, come appunto è Vittorio, fosse a favore e non contro l'attuale casa di Milan e Inter. Lo stadio di San Siro rappresenta un punto di riferimento non solo a Milano e per i Milanesi, ma in tutto il mondo". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, in merito alle dichiarazioni odierne rilasciate a favore dello Stadio di San Siro da Vittorio Sgarbi. "Sono molto contento che il sottosegretario Sgarbi si opporrà a un'eventuale decisione di abbattimento che spetta al Ministero. Solo il Sindaco Sala, nonostante abbia anche otto consiglieri della sua maggioranza a Palazzo Marino contro, continua imperterrito sulla sua decisione di voler abbattere San Siro", conclude.(Com)