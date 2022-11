© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlandia: premier Marin scagionata da accusa di cattiva condotta dopo pubblicazione video privati - La premier finlandese Sanna Marin, è stato scagionata dall'accusa di cattiva condotta a seguito di un'indagine ufficiale successiva alla pubblicazione online di un video di una festa privata a cui avrebbe partecipato. L'autorità indipendente finlandese incaricata di vigilare sulle attività di governo ha concluso che Marin non ha trascurato i suoi doveri di prima ministra. Non c'era “alcuna ragione per sospettare che il primo ministro avesse tenuto una condotta illecita nell'esercizio delle sue funzioni o di negligenza nei suoi doveri ufficiali”, ha concluso Tuomas Poysti, cancelliere della giustizia finlandese. Le denunce giunte al cancelliere accusavano Marin di non essere in grado di lavorare "a causa del consumo di alcol", o ritenevano inappropriato il comportamento della premier, che poteva addirittura minare la "reputazione e la sicurezza" della Finlandia. (Res)