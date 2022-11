© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: leader Fratelli musulmani Ibrahim Mounir è morto a Londra - Il leader dei Fratelli Musulmani Ibrahim Mounir è morto a Londra all'età di 85 anni. Lo ha reso noto lo stesso gruppo islamista in una dichiarazione sul proprio sito web. I Fratelli Musulmani hanno descritto Mounir come "uno degli uomini più importanti della da'wa (il richiamo alla Fratellanza) e uno dei simboli dei Fratelli Musulmani". Mounir ha assunto la guida ad interim del gruppo due anni fa, dopo l’arresto di Mahmoud Ezzat nel 2020. Mounir è stato incarcerato due volte in Egitto negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, durante il governo del presidente Gamal Abdel Nasser, e ha vissuto nella capitale britannica, Londra, negli ultimi quarant'anni. (segue) (Res)