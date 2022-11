I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: fonti stampa, evacuati gli abitanti di sei villaggi nel Sinai del nord - I residenti di sei villaggi e diverse comunità affiliate alle città di Rafah e Sheikh Zuweid, nella regione settentrionale egiziana del Sinai del nord, hanno abbandonato le proprie abitazioni, dopo aver ricevuto istruzioni in merito dalle autorità. Lo riferisce il sito di informazione “Mada Masr”, secondo cui l’evacuazione è giunta dopo pochi mesi dal ritorno degli abitanti nei propri villaggi e comunità. Le autorità hanno evacuato la comunità di Al Jaraysha, nel villaggio di Al Dhaher, a sud della città di Sheikh Zuweid. Circa 20 famiglie sono trasportate in auto nel cuore della città di Sheikh Zuweid, riferisce il sito egiziano. I residenti del Sinai settentrionale erano stati costretti a sfollare a seguito delle battaglie tra le forze armate egiziane e i militanti jihadisti dello Stato islamico. In questa regione è attivo il gruppo terroristico Wilayat Sinai, precedentemente noto come Ansar Beit al Maqdis, che ha cambiato nome in Stato del Sinai dopo aver giurato fedeltà al sedicente “califfato” nel novembre del 2014. Ora, i capi delle tribù hanno informato i residenti sull’intenzione delle autorità di ripulire l'area dalle mine. Secondo “Mada Masr”, agli abitanti è stato detto che le autorità vorrebbero realizzare alcuni progetti, tra cui una vasta area industriale e un impianto fognario. Altri rapporti affermano che in quest'area sarà costruita una strada internazionale. (segue) (Res)