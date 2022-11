I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: attesi delegati del governo della Repubblica Ceca il prossimo anno - Una delegazione di alto livello della Repubblica Ceca, composta da “attori economici e funzionari”, si recherà in Tunisia nella seconda metà del mese di marzo 2023 per esaminare progetti nell’ambito delle acque reflue. Lo ha rivelato la vicepresidente della Confederazione delle imprese cittadine della Tunisia "Conect", Selma Elloumi, nel corso di una missione economica che l’ha vista recarsi nel Paese europeo insieme a circa 30 investitori tunisini. La visita in programma il prossimo anno è stata confermata dal viceministro degli Affari esteri della Repubblica Ceca, Jiri Kozak, durante il suo incontro con Elloumi e alcuni funzionari della delegazione tunisina, tra cui il capo di Conect, oltre a rappresentanti del Centro di promozione delle esportazioni e dell’Agenzia per gli investimenti esteri. Durante l'incontro, Elloumi ha invitato il ministro ceco a espandere questi progetti anche in altri settori da cui i tunisini possono trarre vantaggio. (segue) (Res)