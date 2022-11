I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: elezioni legislative, commissione elettorale accetta candidature due ex deputati - Sono solo due le candidature presentate da ex parlamentari dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia (tuttora sospesa) ad essere state accettate per le elezioni legislative previste per il 17 dicembre in Tunisia. Lo ha annunciato la commissione elettorale indipendente. Tra questi vi è l’ex deputato Badreddine Gammoudi del movimento "Echaab", formazione di sinistra esponente del nazionalismo arabo, il quale ha reso noto sulla sua pagina Facebook di essersi candidato per il distretto Menzel Bouzaiane-Maknassy-Mezzouna, nel governatorato di Sidi Bouzid. Anche l'ex membro dell'Assemblea nazionale costituente Hichem Hosni ha annunciato l'accettazione della sua candidatura per il distretto di Goulette, nella capitale Tunisi. È stata respinta, invece, la candidatura dell'ex deputato Imed Aouled Jibril del partito Qalb Tounes (Cuore della Tunisia) per il distretto Essouassi-Boumerdes, nel governatorato di Mahdia. Il parlamento in Tunisia è stato sciolto dal presidente della Repubblica Kais Saied nel quadro delle misure eccezionali annunciate il 25 luglio 2021. (segue) (Res)