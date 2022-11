© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: riserve valuta estera scendono a 102 giorni di importazioni - Continua il calo delle riserve in valuta estera della Tunisia. In base ai dati forniti ieri dalla Banca centrale tunisina il livello di copertura delle importazioni è sceso a 102 giorni rispetto ai 125 dello stesso giorno del 2021. In base ai dati forniti dall’istituto di credito centrale della Tunisia le riserve nette in valuta estera ammontano a 22.693 milioni di dinari (7,1 miliardi di euro). Le banconote e le monete in circolazione ammontano a 17.893 milioni di dinari (5,6 miliardi di euro), mentre il conto corrente del tesoro ammonta a 1.456 milioni di dinari (456 milioni di euro). Il Fondo monetario internazionale e le autorità della Tunisia hanno raggiunto sabato 15 ottobre un accordo per un programma di finanziamento di 1,9 miliardi di dollari, della durata di 48 mesi, teso a sostenere le riforme nel Paese nordafricano. Il comitato esecutivo dell’Fmi dovrebbe dare il via libera definitivo al prestito il prossimo mese di dicembre. (Res)