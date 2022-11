I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: riunione delle commissioni donatrici, focus su epidemia colera - Il primo ministro designato del Libano, Najib Miqati, ha presieduto, oggi, una riunione tra commissioni donatrici a sostegno della popolazione libanese dedicata all’epidemia di colera scoppiata nelle ultime settimane nel Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, specificando che all’incontro erano presenti i ministri uscenti della Salute, Firas Abiad, dell'Interno, Bassam Mawlawi, dell'Energia, Walid Fayad, un gran numero di ambasciatori di Paesi stranieri e del mondo arabo, oltre a rappresentanti della Banca Mondiale, delle Nazioni Unite, dell’Unicef e dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Al termine dell’incontro, il ministro Abiad ha fatto sapere che le discussioni hanno riguardato dapprima questioni come lo stato delle stazioni idriche e degli impianti di depurazione e la situazione negli ospedali, per poi passare agli sforzi profusi da comuni e organizzazioni, comprese le organizzazioni non governative, per limitare i contagi e quelli di donatori internazionali per fornire vaccini e rafforzare le misure di prevenzione e cura, messe in atto soprattutto dall’Unicef e dall’Oms in collaborazione con il ministero della Salute. (segue) (Res)