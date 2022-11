© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: fonti stampa, possibile visita premier Miqati in Egitto la prossima settimana - Il premier designato del Libano, Najib Miqati, potrebbe recarsi in Egitto alla fine della prossima settimana per dare seguito ai colloqui avuti con il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a margine del 31esimo vertice della Lega araba svoltosi in Algeria il primo e due novembre scorso. Lo hanno riferito fonti politiche ben informate all'agenzia di stampa vicina all'opposizione libanese “Al Markazia”, secondo cui la visita dovrebbe svolgersi nel quadro della Conferenza sul clima Cop27 ospitata dall’Egitto. Le discussioni dovrebbero riguardare soprattutto i recenti sviluppi politici in Libano così come gli sforzi per contrastare l’epidemia di colera e l’eventuale assistenza del Cairo. Le fonti hanno fatto sapere che l’incontro di Al Sisi e Miqati in Algeria ha avuto una grande importanza. In questa occasione, il Paese nordafricano ha ribadito il proprio sostegno al Libano per superare le crisi in corso. Il capo dello Stato egiziano ha poi evidenziato la necessità per Beirut di eleggere un presidente in grado di unire i libanesi. Come riferito dall’ambasciatore egiziano in Libano, Yasser Alaou, al presidente del parlamento libanese Nabih Berri, anche in tal caso Il Cairo si è detta pronta a fornire assistenza laddove necessario per evitare che il Libano precipiti ulteriormente. (segue) (Res)