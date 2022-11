I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: intelligence Usa, Teheran chiede aiuto a Russia per accelerare programma nucleare - L'Iran avrebbe chiesto aiuto alla Russia per accelerare il proprio programma nucleare. Lo rivela l'emittente "Cnn" citando fonti dell'intelligence statunitense. Teheran, in particolare, avrebbe chiesto a Mosca materiale fissile e combustibile nucleare in grado di alimentare i reattori atomici iraniani e, potenzialmente, ridurre il tempo necessario per la realizzazione di un ordigno. Non è chiaro, precisa la "Cnn", se la Russia abbia accettato di contribuire ai piani di sviluppo nucleare dell'Iran. Mosca si è opposta per anni all'ottenimento di un'arma atomica da parte di Teheran, ma negli ultimi mesi la cooperazione tra i due Paesi si è fortemente intensificata, come dimostra l'uso di droni iraniani da parte delle forze russe in Ucraina e l'attività di consulenza che Mosca starebbe garantendo a Teheran per la repressione delle proteste. L'Iran ha sempre dichiarato che il proprio programma nucleare ha fini esclusivamente pacifici e afferma di aver fermato lo sviluppo di armi atomiche. Secondo l'intelligence, Usa, tuttavia, le attività di arricchimento dell'uranio da parte della Repubblica islamica hanno superato di gran lunga i termini previsti dall'accordo del 2015 e il tempo necessario per la realizzazione di un ordigno si sarebbe ridotto a pochi mesi.