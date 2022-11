© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Usa: presidente Raisi risponde a dichiarazioni Biden, non ci sottometteremo - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha commentato oggi le dichiarazioni espresse ieri dal capo dello Stato Usa, Joe Biden, secondo cui Washington sarebbe pronto a “liberare” l’Iran. "Gli Stati Uniti dicono di voler liberare l'Iran, ma devo dirvi che l'Iran si è liberato 43 anni fa e non si sottometterà più a voi", ha detto Raisi parlando in occasione dell’anniversario dell’assalto dell’ambasciata Usa a Teheran il 4 novembre del 1979 durante la Rivoluzione islamica e la successiva presa in ostaggio di 52 diplomatici e impiegati statunitensi. "I nostri uomini e le nostre donne sono determinati, non ti permetteremo mai di realizzare i tuoi desideri satanici", ha affermato Raisi all'indirizzo degli Stati Uniti. "Il nemico vuole prendere di mira la nostra unità, la nostra sicurezza, la nostra pace e la nostra determinazione", ha dichiarato il presidente iraniano, il cui Paese è da oltre otto settimane teatro di proteste contro il regime iniziate dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana. Ieri, Biden ha dichiarato che il suo paese "libererà" l'Iran. "Non preoccuparti, libereremo l'Iran. (Gli iraniani) si libereranno molto presto", ha affermato in un comizio elettorale in California, facendo riferimento alle manifestazioni in corso nel Paese mediorientale. (segue) (Res)