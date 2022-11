© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Russia: Erdogan, siamo d’accordo con Putin che invieremo grano gratuitamente ai Paesi poveri - Turchia e Russia concordano sull’inviare gratuitamente carichi di grano tramite il Mar Nero ai Paesi bisognosi. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo oggi al Musiad Expo, che ha preso il via a Istanbul. “In un colloquio con Putin abbiamo deciso di inviare il grano gratuitamente ai paesi bisognosi. Siamo giunti a un'intesa affinché l'Africa ne tragga vantaggio. Faremo in modo che le navi del corridoio del grano raggiungano tutti i Paesi bisognosi, a cominciare da Gibuti, Somalia e Sudan, che stanno lottando con una grave crisi alimentare e la carestia", ha dichiarato Erdogan. Il presidente turco ha sottolineato che “nessuno sforzo viene fatto” per porre fine alla fame in Africa. Erdogan ha affermato di aver parlato del tema in un colloquio telefonico avvenuto la scorsa notte con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, affermando che la proposta verrà discussa anche al G20 di Bali. (Res)