Balcani: Ue, necessari ulteriori progressi nella lotta a corruzione e criminalità organizzata

- I ministri degli Affari interni e della giustizia di Balcani occidentali hanno espresso il loro pieno impegno a compiere progressi credibili e tangibili nella prevenzione e nella repressione della corruzione ad alto livello e nella lotta alla criminalità organizzata. È quanto si apprende da un comunicato stampa congiunto rilasciato dopo il forum ministeriale Ue-Balcani occidentali sulla giustizia e gli affari interni, svoltosi a Tirana. Come scritto nel comunicato, durante il forum ministeriale, "la Commissione Ue ha informato i ministri sugli ultimi sviluppi in materia di Stato di diritto all'interno dell'Unione e ha sottolineato che garantire il suo rispetto è una priorità fondamentale, sia all'interno dell'Unione che nelle relazioni dell'Ue con i suoi partner". Inoltre, la Commissione ha evidenziato la necessità di ulteriori progressi nelle riforme volte a rafforzare l'indipendenza giudiziaria nella regione. I partner dei Balcani, a quanto scritto nel testo congiunto, "hanno ribadito la loro disponibilità a rafforzare lo Stato di diritto, in particolare intensificando gli sforzi per garantire l'indipendenza, la responsabilità, l'imparzialità, l'integrità, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari". (segue) (Beb)