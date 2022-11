Balcani: Ue, necessari ulteriori progressi nella lotta a corruzione e criminalità organizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le raccomandazioni della Commissione Ue, derivanti dalla revisione fra pari (peer review) presentata ai ministri dei Balcani occidentali, "è necessario sviluppare un approccio più strategico e integrato per affrontare la criminalità organizzata, la corruzione ad alto livello e il riciclaggio di denaro, in particolare per includere un'attenzione più sistematica allo smantellamento delle strutture criminali attraverso indagini finanziarie parallele". Le raccomandazioni degli esperti sottolineano la necessità di una maggiore specializzazione delle autorità giudiziarie in tutta la regione, rafforzando l'indipendenza e prevenendo pressioni esterne indebite, in particolare attraverso la disponibilità di adeguati meccanismi interni per segnalare pressioni o interferenze e migliorando il sistema di valutazione dei magistrati. Le revisioni tra pari sono integrate da un ampio monitoraggio dei processi, svolto in collaborazione con l'Osce. L'Ue ha invitato i ministri dei Balcani occidentali a garantire un seguito approfondito delle raccomandazioni. (Beb)