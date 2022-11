© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, conclude oggi una visita di tre giorni in Cina, durante la quale ha ottenuto significativi risultati per la cooperazione bilaterale. La leader di Dodoma è arrivata all'aeroporto internazionale di Pechino il 2 novembre su invito del presidente Xi Jinping, con cui ha tenuto ieri un colloquio presso la Grande sala del popolo. Le parti hanno elevato le relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico globale e hanno convenuto di rafforzare la cooperazione e il coordinamento a tutti i livelli. I due capi di Stato hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dalla cooperazione bilaterale negli ultimi 58 anni, convenendo di approfondire "amicizia e fiducia reciproca", rafforzare il coordinamento strategico, condividere esperienze sulla governance e consolidare la collaborazione tra rispettivi governi, legislature e partiti politici. La Cina ha accettato di concedere un trattamento esente da dazi per il 98 per cento delle merci importate dalla Tanzania, con l'obiettivo di espandere ulteriormente il volume degli scambi bilaterali.