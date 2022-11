© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: inondazioni, Programma alimentare mondiale sollecita azioni urgenti in vista della Cop27 - Con i leader mondiali che si riuniranno a breve alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in Egitto, il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite invita la comunità internazionale a investire nella costruzione della resilienza delle comunità vulnerabili che si trovano in prima linea nella crisi climatica in Pakistan e in altri hotspot climatici. Lo riferisce un comunicato dell’agenzia Onu. Le alluvioni in Pakistan, ricorda la nota, hanno inondato un terzo del Paese e causato oltre 1.700 vittime, sradicato otto milioni di persone e distrutto case, scuole, strutture sanitarie, strade, ponti e altre infrastrutture. Le inondazioni hanno condannato le famiglie già vulnerabili nelle aree rurali e urbane a una fame ancora più acuta, una fame così grave da minacciare vite e mezzi di sussistenza. "Le inondazioni in Pakistan forniscono ampie prove di come la crisi climatica stia devastando vite, mezzi di sussistenza e infrastrutture. L'ondata di calore durante l'estate ha visto il Pakistan diventare il luogo più caldo del pianeta. Lo scioglimento dei ghiacciai e il terreno arido hanno, insieme, reso il monsone infinitamente più devastante", ha detto Chris Kaye, direttore del Pam in Pakistan. "La triste verità è che il Pakistan – e altri paesi in prima linea nella crisi climatica – continueranno a subire shock climatici sempre più estremi e bisogna preparare le comunità a fare fronte alla tempesta in arrivo", ha aggiunto Kaye. (segue) (Res)