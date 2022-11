© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Punjab, ucciso il presidente dello Shiv Sena Taksali - Sudhir Suri, presidente dello Shiv Sena Taksali, è stato ucciso oggi con colpi di arma da fuoco ad Amritsar, nello Stato indiano del Punjab. Suri stava partecipando a una protesta all’esterno di un tempio. Lo ha reso noto la polizia di Amritsar, aggiungendo che è stato arrestato un sospetto. È il secondo omicidio di un personaggio politico in Punjab in pochi mesi dopo quello, avvenuto il 29 maggio a Mansa, di Sidhu Moose Wala, cantante ed esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), anche lui ucciso a colpi di arma da fuoco. Lo Shiv Sena Taksali è uno dei numerosi gruppi di estrema destra nazionalista induista attivi in Punjab. Il nome Shiv Sena significa Esercito di Shivaji e fa riferimento al maragià Shivaji Bhonsle, che sconfisse l’imperatore moghul (la più importante dinastia indiana musulmana) Aurangzeb nel 1664. Il più noto Shiv Sena fu fondato nel 1966 da Bal Thackeray nel Maharashtra. Quest’anno il partito marathi si è spaccato tra la fazione di Uddhav Thackeray (figlio di Bal) e quella di Eknath Shinde. Lo scontro tra i due ha portato alla caduta del governo statale di Thackeray, sostituito da Shinde, e alla nascita di due nuove formazioni da loro guidate: rispettivamente lo Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) o Ss(Ubt) e il Balasahebanchi Shiv Sena (Bss). (Res)