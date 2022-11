© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: polizia riprende il controllo del terminal petrolifero di Varreux - La polizia di Haiti ha ripreso il controllo del terminal petrolifero di Varreux, in cui in cui è stoccato il 70 per cento dei prodotti petroliferi del Paese. Il terminal era stato bloccato nel mese di settembre dalle gang armate riunite nel collettivo noto come G-9, fermando di fatto le forniture dei carburanti, ormai reperibili quasi solo esclusivamente sul mercato nero. “Al termine di un'operazione iniziata mercoledì e proseguita per tutta la giornata di giovedì, siamo riusciti a riprendere il controllo del terminal. Abbiamo intenzione di rimanere lì. Con l'ausilio di mezzi pesanti, continueremo a sgomberare la strada per riaprirla al traffico”, ha riferito il quotidiano “Le Nouvelliste”, citando fonti della polizia. L'operazione è stata effettuata dall'Unità temporanea anti-gang (Utag), ha aggiunto la fonte, secondo cui ci sono stati scontri a fuoco tra polizia e gang. (segue) (Res)