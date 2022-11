I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Americhe: dal 24 al 25 novembre vertice dell'Alleanza del Pacifico in Messico - Si terrà dal 24 al 25 novembre nella città messicana di Oaxaca, il vertice dei presidenti dell'Alleanza del Pacifico, il meccanismo di cooperazione economica e commerciale che riunisce Messico, Cile, Perù e Colombia. Un appuntamento che, come segnalato dall'ambasciatrice del Cile in Messico, Alicia Barcena, potrebbe assumere un "tono diverso" rispetto al passato visto che ora gli Stati membri sono tutti guidati da governi dello stesso colore politico. Ospiti del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, sono attesi il cileno Gabriel Boric e il colombiano Gustavo Petro. Il presidente del Perù, Pedro Castillo, è in attesa dell'autorizzazione a uscire dal Paese, passaggio che il Parlamento locale ha già negato in varie occasioni temendo che possa usare la trasferta per evadere le azioni della magistratura. (segue) (Res)