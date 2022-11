Africa: ministri Esteri G7, "vitale" cooperazione con partner del Continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 reputano "vitale" la cooperazione con i partner del Continente africano, vista la sua importanza "geopolitica e strategica". È quanto si legge nella dichiarazione che i ministri degli Esteri di Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone hanno firmato con l'Alto rappresentate dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, al termine della loro riunione a Muenster. "L'Africa è particolarmente colpita da molteplici crisi globali come quella climatica, la pandemia di Covid-19 in corso, l'insicurezza alimentare e la malnutrizione, l'insicurezza energetica, le conseguenze socioeconomiche della guerra della Russia contro l'Ucraina, le ricadute democratiche e gli enormi venti contrari dell'economia globale. La nostra cooperazione e il nostro sostegno all'Africa sono guidati dagli obiettivi dell'Agenda 2063 dell'Ua, dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dagli obiettivi dell'Accordo di Parigi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite. Continueremo a lavorare con i nostri partner africani per costruire sistemi agroalimentari ed energetici resilienti e sostenibili, mitigare i cambiamenti climatici e affrontare la disinformazione", si legge nella dichiarazione. "Rimaniamo impegnati a investire in infrastrutture di qualità in Africa sulla base dei Principi del G20 per gli investimenti in infrastrutture di qualità, anche attraverso il partenariato G7 per le infrastrutture e gli investimenti globali. Continueremo a sostenere la capacità di produzione regionale di vaccini e altri prodotti medici essenziali supportati da mercati sostenibili", prosegue la dichiarazione.(Geb)