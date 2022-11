Speciale scuola: a notte fonda si introduco nella loro scuola, 4 adolescenti denunciati a Cecchina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono intrufolati a notte fonda nella loro scuola, danneggiando la porta di ingresso. Per questo 4 studenti di 13 anni, a Cecchina, sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione. Il gruppetto, infatti, è stato colto in flagranza di reato. Due minori arrestati e 4 denunciati, invece, è il bilancio di attività svolte dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, negli ultimi giorni, a protezione e sostegno dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso una presenza costante nei luoghi di aggregazione, per evitare fenomeni di prevaricazione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. I Carabinieri della stazione di Albano Laziale hanno arrestato un 17enne, con precedenti, gravemente indiziato di una rapina e lesioni personali, consumate – in concorso con un maggiorenne, anch’egli arrestato - nei confronti di un 38enne lo scorso 17 settembre, in piazza Gramsci, quando, dopo averlo malmenato provocandogli lesioni e fratture guaribili in 30 giorni, gli hanno sottratto il portafogli e il telefono cellulare, dandosi alla fuga. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, i Carabinieri di Ciampino hanno arrestato un altro 17enne, all’interno di una nota discoteca del posto, dopo una segnalazione giunta al 112 da parte di un giovane, appena maggiorenne, da poco rapinato dal minore. Mentre ballavano, infatti, il ladro gli ha strappato dal collo una catenina in oro (del valore di circa 1.000 euro), strattonandolo e spingendolo per darsi alla fuga, ma venendo poi bloccato e arrestato. (Rer)