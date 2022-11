Speciale scuola: alla manifestazione per la pace di domani convocata da Calenda presente anche Letizia Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà anche Letizia Moratti domani in piazza alla manifestazione per la pace "Slava Ukraini" convocata dal leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, a Milano alle ore 16 all'Arco della Pace. Assieme al leader d'azione e all'ex assessore al welfare della Regione Lombardia saranno presenti esponenti di Azione (tra gli altri il presidente del partito Matteo Richetti, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Enrico Costa) e Italia Viva (Matteo Renzi, Raffaella Paita, Elena Bonetti, Lisa Noja, Luciano Nobili), l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori (in collegamento video), il senatore del Pd, Alessandro Alfieri, il senatore Carlo Cottarelli, Marco Cappato, l'ex vicepresidente della Regione Lombardia. Alla manifestazione poi parteciperanno numerose associazioni di cittadini ucraini (Giovani per l'Ucraina, Comunità Ucraina di Milano, Associazione cristiana degli Ucraini), ma anche l'Associazione dei giovani iraniani in Italia, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane (Fiap), i ragazzi del Movimento 'Rivoluzioniamo la scuola' (RLS). Nel corso della giornata, che sarà aperta dal saluto della città portato dall'assessore comunale alla Casa, Pierfrancesco Maran, è previsto un collegamento in diretta con il sindaco di Leopoli, Andrij Ivanovyc Sadovyj. (Com)