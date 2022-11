G7: ministri Esteri, unità e impegno per l'ordine internazionale fondato sulle regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 e l'Alto rappresentate dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, sottolineano il loro “forte senso di unità” e “l'incrollabile impegno” per il “mantenimento dell'ordine internazionale fondato sulle regole” e la “protezione dei diritti di tutti, compresi i più vulnerabili”. È quanto si legge nella dichiarazione che i titolari della diplomazia di Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone hanno firmato con Borrell al termine della loro riunione a Muenster. Il testo prosegue: “Tutti i membri delle Nazioni Unite devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro la sovranità e l'integrità territoriale di ogni Stato, in conformità con la Carta dell'Onu”. Sono “inaccettabili” le “violazioni di principi fondamentali concordati su scala universale e giuridicamente vincolanti” come la cooperazione pacifica, la sovranità, l'autodeterminazione e l'integrità territoriale”. I ministri degli Esteri del G7 e l'Alto rappresentate dell'Ue affermano, infine, il loro impegno di ritenere responsabili gli autori di violazioni massicce di tali principi del diritto internazionale. (Geb)