Usa: mancato preavviso, ex dipendenti Twitter presentano class action in tribunale

- Un gruppo di ex dipendenti di Twitter ha intentato una causa collettiva in tribunale contro la compagnia statunitense lamentando di non aver ricevuto il preavviso di 60 giorni previsto dalla legge. La class action, riferiscono i media Usa, è stata presentata al tribunale federale di San Francisco e denunciano la violazione delle leggi federali e della California sui licenziamenti, affermando di non aver ricevuto il preavviso di legge e di aver trovato bloccati i propri account. La nuova direzione della compagnia, comprata di recente dall'imprenditore e nuovo amministratore delegato Elon Musk ha annunciato l'avvio di un massiccio piano di licenziamenti, avvertendo che i dipendenti interessati avrebbero ricevuto oggi, 4 novembre. Nel messaggio non è stata specificata l'entità dei tagli, ma secondo quanto riferito da fonti anonime al “Wall Street Journal” la ristrutturazione potrebbe prevedere tagli fra i 2mila e 3.750 effettivi. Da tempo la stampa Usa riporta indiscrezioni sui tagli al personale che avrebbero avuto luogo dopo l’acquisizione della piattaforma da parte del fondatore di Tesla. (Res)