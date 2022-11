Spagna-Portogallo: Sanchez e Costa visitano Laboratorio internazionale iberico di nanotecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, hanno visitato oggi il Laboratorio internazionale iberico di nanotecnologie a Braga nel contesto del 23mo Summit spagnolo-portoghese tenutosi a Viana do Castelo. In linea con la decisione di conferire a questi vertici un carattere tematico, l'edizione di quest'anno è dedicata alla cooperazione nell'innovazione e nella scienza. Istituito congiuntamente da Spagna e Portogallo per promuovere la ricerca interdisciplinare e assicurare che le nanotecnologie e per garantire che vadano a beneficio della società nel suo complesso, il laboratorio è diventato un punto di riferimento mondiale per le nanotecnologie. (segue) (Spm)