Spagna-Portogallo: Sanchez e Costa visitano Laboratorio internazionale iberico di nanotecnologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita, i due leader hanno parlato con un gruppo di 24 ricercatori provenienti da Spagna, Portogallo e altri Paesi. Al termine dell'incontro, diversi rettori di università spagnole e portoghesi hanno sottoscritto un memorandum d'intesa per la creazione di un laboratorio alimentare iberico. "Siamo convinti che il progresso e gli investimenti nella scienza siano fondamentali per lo sviluppo e il benessere della società, garantendoci un posto di rilievo in un mondo sempre più tecnologico e integrato", ha sottolineato presidente Sanchez. (Spm)