Brasile: Petrobras, in terzo trimestre utile netto record di 9,2 miliardi di euro

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha registrato un utile netto record di 46,1 miliardi di real (9,2 miliardi di euro) nel terzo trimestre del 2022. Il risultato è del 48 per cento più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la società statale aveva registrato guadagni per 31,14 miliardi di real (6,2 miliardi di euro), ma registra una contrazione del 15,2 per cento rispetto al trimestre dell'anno. Tra giugno e settembre, inoltre, l'utile Ebitda (al netto di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti) è stato di 90,4 miliardi di real (18 miliardi di euro), in aumento del 50,5 per cento su anno. (segue) (Brb)