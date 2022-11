Brasile: Petrobras, in terzo trimestre utile netto record di 9,2 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato netto di Petrobras è diminuito dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente, a 170,1 miliardi di real (33,8 miliardi di euro). Nel periodo, i ricavi da prodotti petroliferi sono aumentati del 10 per cento, mentre il totale ricevuto dalla vendita di greggio è diminuito del 21,7 per cento. Secondo la società statale, l'aumento delle vendite di prodotti raffinati è dovuto al maggior volume di vendite di derivati nel mercato interno. Il calo delle vendite di greggio è dovuto invece alla riduzione delle vendite ad Acelen, proprietaria della prima raffineria privatizzata da Petrobras, oltre che dal calo del prezzo del petrolio. Quanto all'export la società ha registrato una riduzione del 26 per cento dei volumi rispetto al secondo trimestre dell'anno. (segue) (Brb)