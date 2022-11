Brasile: Petrobras, in terzo trimestre utile netto record di 9,2 miliardi di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indebitamento netto di Petrobras ha raggiunto tra giugno e settembre i 256,7 miliardi di real (51,1 miliardi di euro), in crescita del 42,3 per cento rispetto al debito del trimestre precedente. La leva finanziaria misurata dal rapporto tra indebitamento netto e utile Ebitda ha raggiunto lo 0,75, rispetto allo 0,6 di fine giugno e l'1,17 di settembre 2021. In dollari, l'indebitamento netto della società statale ha raggiunto i 47,48 miliardi di dollari, rispetto ai 48,13 miliardi di dollari di fine settembre 2021. (Brb)