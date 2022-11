Argentina: produzione automobili registra aumento del 27,9 per cento su anno a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 10 mesi dell'anno, sono state prodotte 446.396 unità, con un aumento del 28,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 ed esportate 268.182 unità con un +29,5 per cento su anno. Per il presidente di Adefa, Martin Galdeano, "in un contesto di offerta difficile, il settore è riuscito ad aumentare la produzione giornaliera dell'11 per cento rispetto al mese precedente e di quasi il 28 per cento rispetto all'agenda di ottobre 2021". "Dobbiamo continuare a lavorare e dialogare con tutti i membri della filiera e le autorità con l'obiettivo di mantenere i livelli di crescita che il settore sta registrando", ha affermato Galdeano. (Abu)