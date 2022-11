Cina: Xi inaugura Fiera internazionale importazione annunciando ulteriore apertura mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli espositori internazionali attesi all'evento saranno circa tremila – di cui 200 statunitensi – e in aumento del 3,4 per cento rispetto al 2021, stando ai dati forniti dagli organizzatori. La prima edizione della Fiera è stata inaugurata nel 2018, con la firma di accordi per 57,8 miliardi di dollari. Il valore delle transazioni è rimasto pressoché immutato nelle due edizioni successive, soprattutto a causa del rallentamento economico e dei blocchi imposti dalla Cina per contenere la diffusione del Covid-19. Il rigido protocollo anti-pandemico voluto dal presidente Xi Jinping è destinato a limitare la presenza di molti espositori anche nell'edizione attuale, che richiede ai partecipanti l'osservanza di dieci giorni di quarantena obbligatoria e l'accettazione di molteplici test diagnostici. (Cip)