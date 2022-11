Brasile-Italia: ambasciata inaugura "Festival del cinema italiano in Brasile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la proiezione de "I fratelli De Filippo" di Sergio Rubini, un ritratto familiare di uno dei più importanti autori teatrali italiani del '900, è stato inaugurato il 3 novembre a San Paolo il primo "Festival del cinema italiano in Brasile". Il progetto è ideato e realizzato dall'ambasciata d'Italia a Brasilia e dalla Camera di commercio Italiana di San Paolo, con l'appoggio operativo della rete diplomatico-consolare e del Sistema Italia in Brasile e il supporto di importanti realtà imprenditoriali. Con 32 lungometraggi disponibili sul sito della rassegna (https://festivalcinemaitaliano.com) il Festival proseguirà sino al 4 dicembre, gratuitamente. I film, divisi nelle due categorie "inediti" e "retrospettiva Muse del Cinema italiano" concorreranno al "Premio Pirelli per il Cinema Italiano" che sarà assegnato al titolo più visto. (segue) (Brb)