Brasile-Italia: ambasciata inaugura "Festival del cinema italiano in Brasile" (2)

- "Per un mese il cinema italiano raggiungerà gratuitamente le case di milioni di brasiliani, sparsi su un territorio immenso, grazie ad una specifica piattaforma digitale", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello. "A ciò si aggiungano le proiezioni in 50 sale in 39 città, compresa la capitale federale Brasilia. È la strategia della capillarità territoriale della promozionale culturale. Si potrà anche assistere, in via eccezionale, al film candidato italiano all'Oscar 2023 "Nostalgia" di Mario Martone. Ringrazio di cuore il Presidente della Camera di Commercio italiana, Graziano Messana, e i suoi collaboratori, per questa importantissima realizzazione" ha dichiarato il diplomatico italiano, intervenendo alla serata di gala nell'auditorio paulista intitolato all'architetto Oscar Niemeyer. (Brb)