Difesa: sottosegretario Perego, celebrare 4 novembre per ricordare il passato e pensare al futuro

- Nella mattinata di oggi il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha partecipato all'arrivo del Treno della Memoria a Roma, dopo più di 5000 chilometri percorsi. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del milite ignoto finisce il suo viaggio nella capitale dopo 17 tappe, 100 ore di percorrenza in 730 stazioni italiane, viaggio voluto fortemente dalle istituzioni governative con una decisa azione parlamentare. Il sottosegretario ha poi raggiunto Bari per le celebrazioni della Giornata delle Forze armate. Il 4 novembre è una data che dal 1918 ricorda la ratifica, a Villa Giusti, del trattato di pace con cui si poneva fine alla Grande guerra sul fronte meridionale, e tutti gli italiani celebrano la ricorrenza annuale del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate. "Questa ricorrenza, quest'anno a Bari, avviene in concomitanza con la conclusione dell'anno di commemorazioni del centenario del Milite Ignoto e dell'arrivo del Treno della Memoria a Roma esattamente due giorni dopo il mio giuramento quale sottosegretario di Stato per la Difesa", ha dichiarato Perego di Cremnago. (segue) (Res)