Difesa: sottosegretario Perego, celebrare 4 novembre per ricordare il passato e pensare al futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da italiani – ha proseguito - dobbiamo cogliere il senso nobile di questa ricorrenza anche per rinnovare la riconoscenza verso coloro che seppero tenere fede allo spirito di amor di Patria, di unità nazionale, di mutuo sostegno e di voglia di rinascita nei momenti di difficoltà. All'estremo sacrificio per il bene della Nazione dei nostri Caduti e dispersi di ogni tempo luogo e contesto d'impiego, dobbiamo davvero tanto!”. Perego ha inoltre aggiunto: “Abbiamo il dovere di ricordare a noi stessi le nostre Radici valoriali; il passato per ricordare e trasmettere con convinzione e passione alle nuove generazioni le ragioni, le istanze e le aspirazioni che ci accomunano". Infine il sottosegretario alla Difesa ha concluso: "Grazie agli uomini e le donne delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, continuate a custodire, arricchire e tramandare i principi di riferimento della nostra società. Grazie perché siete sempre propensi a garantire senza sosta e risparmio di energie – lontano dai clamori delle cronache e sempre nel pieno rispetto del giuramento prestato – il Vostro encomiabile ed incondizionato contributo". (Res)