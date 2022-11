Brasile: Petrobras approva distribuzione di dividendi terzo trimestre per 43,6 miliardi di real

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione (Cda) della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha approvato la distribuzione di dividendi per un importo di 3,34 real (1,26 euro) per azione privilegiata e ordinaria in circolazione, per un totale di 43,6 miliardi di real (16,5 miliardi di euro). Il governo, azionista di maggioranza, riceverà 12,5 miliardi di real, mentre la Banca nazionale di sviluppo economico e sociale riceverà 3,5 miliardi di real. "L'approvazione del dividendo proposto è in linea con il suo impegno a creare valore per la società e gli azionisti, così come definito nella Politiva di remunerazione degli azionisti". La politica prevede il pagamento del 60 per cento della differenza tra flusso di cassa operativo e investimenti, se il debito lordo è inferiore a 65 miliardi di dollari. Nel secondo trimestre Petrobras aveva trasferito agli azionisti un totale di 87,8 miliardi di real (17,4 miliardi di euro), mentre nel primo trimestre, erano stati distribuiti 48,5 miliardi di real (9,6 miliardi di euro) di dividendi. (segue) (Brb)