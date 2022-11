Brasile: Petrobras approva distribuzione di dividendi terzo trimestre per 43,6 miliardi di real (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione di dividendi è stata possibile grazie all'utile netto record 46,1 miliardi di real (9,2 miliardi di euro) registrato dall'azienda nel terzo trimestre del 2022. Il risultato è del 48 per cento più alto rispetto al terzo trimestre del 2021 e del 15,2 per cento più basso rispetto al trimestre precedente. La performance nel trimestre è stata trainata dall'aumento del prezzo del petrolio Brent, il cui valore al barile è aumentato nel confronto annuale, ma è diminuito su base trimestrale. La società ha inoltre registrato un effetto positivo sul risultato finanziario dovuto al miglioramento del risultato delle variazioni monetarie. Secondo la società, il miglioramento della performance finanziaria riflette il minor deprezzamento del real rispetto al dollaro, calato del 3 per cento nel terzo trimestre rispetto all'11 per cento del secondo trimestre. (Brb)