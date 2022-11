Fvg: assessore Cultura, su Unità nazionale ci riconosciamo nelle parole di Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La giornata del 4 novembre è dedicata alle Forze Armate, ma anche all'Italia unita. Quest'anno ci troviamo a celebrarla in un momento di tragedia, di orrore e di sangue dovuto alla guerra dentro l'Europa. Ma guardando alla nostra storia quello della guerra, con i suoi orrori, fu il primo momento nel quale si compì, come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la parabola rinascimentale che aveva visto combattere fianco a fianco soldati di tutta Italia”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, a margine della cerimonia per la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze Armate che si è tenuta a Pordenone. L’assessore ha ricordato i giovani citati dal presidente della Repubblica, “moltissimi dei quali sono morti, coraggiosi ed eroici, come ha detto con parole profondamente condivisibili il presidente Mattarella. Parole nelle quali non possiamo che riconoscerci. “Pensare e ricordare quelle drammatiche pagine della nostra storia - ha ribadito Gibelli - deve farci oggi riflettere nel momento in cui l'Ucraina sta difendendo la sua democrazia, la sua Patria e i suoi confini da un aggressore spietato”. (Frt)