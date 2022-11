Speciale difesa: Congo-Kinshasa, Tshisekedi ordina di istituire centri di reclutamento per combattere i ribelli M23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il Kenya ha ufficialmente dispiegato i suoi uomini per integrare la forza regionale dispiegata nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) per sostenere il governo di Kinshasa nel contrasto ai gruppi armati. Il dispiegamento delle truppe keniote è stato annunciato in una nota dalle stesse Forze di difesa keniote e fa seguito a una decisione approvata e adottata dai leader regionali durante il terzo vertice dei capi di Stato Eac sulla pace e la sicurezza nella Rdc orientale, tenutosi a Nairobi a giugno scorso. Al termine del vertice è stato deciso di disporre di una Forza regionale della Comunità dell'Africa orientale (Eacrf) nel tentativo di mettere un freno alla recrudescenza di violenze nell'est dalla Rdc. A fine ottobre, tuttavia, indiscrezioni riportate dalla stampa congolese avevano riferito del ritiro delle truppe keniote dalla forza congiunta, voci mai confermate ufficialmente e che ora - forse per l'aggravarsi della situazione in Rdc e per i rischi connessi sulla sicurezza regionale - sembrano definitivamente smentite. L'istituzione della forza congiunta Eac è stata approvata lo scorso 20 giugno dai leader dell'Eac riuniti a Nairobi. (Res)